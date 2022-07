Lucros da McDonald’s impulsionados pelos preços mais altos

A McDonald’s revelou esta terça-feira que os preços mais altos impulsionaram o crescimento das vendas nas lojas nos EUA, que foi maior do que o esperado durante o segundo trimestre.

A gigante da fast food divulgou lucro líquido no segundo trimestre de 1,19 mil milhões de dólares (1,17 mil milhões de euros), ou 1,60 dólares por ação, abaixo dos 2,22 mil milhões de dólares (2,19 mil milhões de euros), ou 2,95 dólares por ação, um ano antes.

Apesar dos lucros, o CEO Chris Kempczinski, citado pela “CNBC” admitiu que o ambiente ainda é “desafiante”, e referiu que a inflação e a guerra na Ucrânia pesaram nos resultados trimestrais. A empresa relatou um custo de 1,2 mil milhões de dólares (1,18 mil milhões de euros) relacionada com a venda dos seus negócios russos devido à guerra na Ucrânia.

As vendas líquidas caíram 3%, para 5,72 mil milhões de dólares, prejudicadas em parte pelo encerramento dos restaurantes russos e ucranianos do McDonald’s.

As vendas globais cresceram 9,7%, no trimestre, impulsionadas pelo forte crescimento internacional. As localizações russas foram excluídas dos cálculos de vendas de mesmas lojas da empresa, mas os restaurantes ucranianos foram incluídos.

As vendas da McDonald’s encolheram na China quando o governo voltou a decretar restrições devido à Covid, mas o crescimento no Brasil e no Japão mais do que compensou o fraco desempenho do mercado.