Lucros da Navigator disparam 172% no segundo trimestre, para 111,3 milhões de euros

A Navigator registou um lucro de 111,3 milhões de euros no segundo trimestre do ano, um crescimento de 172% face aos 40 milhões do mesmo período de 2021, marcado pelo “forte crescimento dos preços da pasta” de papel. Como nota a própria empresa, o índice de referência da pasta aumentou 22% em dólares norte-americanos e 38% em euros em relação ao preço médio do 2º trimestre de 2021.

Tal como o índice da pasta, também o índice de preços do papel na Europa registou um forte crescimento no segundo trimestre de 2022, “tanto em comparação com o preço médio do 2º trimestre de 2021 (+46%), como face ao preço médio do trimestre anterior (+15%)”.

Este aumento do preço do papel foi condicionado pelos “preços da pasta, pelo aumento generalizado do custo da energia, logística e matérias-primas, e ainda por um balanço-oferta procura muito desequilibrado”, salienta a empresa.

A comprovar o impacto do aumento dos preços no exercício está o indicador de vendas. Apesar do aumento de 172% dos lucros no segundo trimestre face ao período homólogo de 2021, as vendas cresceram, em euros, “apenas” 73,8%, para um total de 649,8 milhões de euros.

Em volume de vendas, ou seja em toneladas de pasta ou papel vendidos, esta conclusão é ainda mais evidente. “O volume de vendas de papel no trimestre foi de 407 mil toneladas, um aumento de perto de 25% face ao 1º trimestre e 12% face ao segundo trimestre de 2021”. A Navigator salienta que o volume de vendas no primeiro trimestre “foi mais contido, pela necessidade de reposição de stocks e por dificuldades logísticas”.

Mas na pasta de papel, o volume de vendas ficou 2% abaixo do mesmo segundo trimestre de 2021 (7% abaixo do 1º trimestre, que já tinha sido contido) e o volume de vendas de “tissue” caiu 1% face ao trimestre homólogo (para cerca de 25 mil toneladas). Ou seja, menos vendas de pasta de papel e tissue e um crescimento de 12% no papel resultaram num aumento das vendas em euros de 73,8%.

No caso das vendas de tissue, a Navigator ressalva que “a quebra homóloga deve-se essencialmente à desaceleração da venda de bobines para transformadores não integrados, tendo o produto acabado registado um crescimento de 3%”. Este crescimento, sublinha, “foi sustentado sobretudo no segmento Consumer, com o crescimento das exportações, mas também com a progressiva retoma do turismo a dinamizar o canal Horeca. A evolução de preços impulsionou o valor das vendas, evidenciando assim um crescimento de cerca de 29% face ao primeiro semestre de 2021”.

Nos primeiros seis meses deste ano, a Navigator registou vendas totais (volume de negócios) de 1,142 mil milhões de euros, “impulsionado pela evolução favorável de preços, um crescimento de 60% face ao período homólogo”. No entanto, 94% das vendas de UWF (papel de impressão e escrita) foram efetuadas em mercado externo”. Não obstante, diz a Navigator, “as vendas no mercado nacional aumentaram em cerca de 13% em resposta à escassez de papel que se fez sentir no país ao longo de todo o semestre”.

O EBITDA da empresa (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) – e, acrescenta a Navigator no seu exercício, “provisões” – no segundo trimestre foi de 223 milhões de euros, 179% acima dos 121 milhões de euros do trimestre homólogo do ano passado.

Num momento de elevada complexidade para o sector, nota a Navigator, o grupo “mantém uma carteira de encomendas historicamente alta, reflexo da forte quebra de oferta disponível nas principais regiões onde opera”. No entanto, “na Europa poderá haver espaço para novas reduções de capacidade no seguimento de decisões estratégicas e/ou devido a problemas de rentabilidade dado o forte aumento de custos variáveis que tem assolado o setor”, diz a empresa sem especificar.