Lucros da NOS sobem 34,6% para 41,1 milhões de euros no primeiro trimestre

A NOS teve lucros de 41,1 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma subida de 34,6% em relação ao mesmo período de 2021. As receitas consolidadas da operadora de telecomunicações aumentaram, em termos homólogos, 10,6% para 373,4 milhões de euros.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado cresceu 4,8% para 159,4 milhões de euros em relação ao mesmo trimestre do ano passado, de acordo com o relatório financeiro divulgado esta terça-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Vivemos tempos desafiantes, com os efeitos da pandemia ainda a fazerem-se sentir, e com a pressão que o conflito na Ucrânia tem provocado, mas isso não nos desviou do nosso trajeto. Continuamos a trabalhar na expansão das nossas redes, na diversificação da nossa oferta e na melhoria da experiência de cliente”, reconhece o CEO da NOS, no documento enviado à CMVM.

Miguel Almeida diz que o “trimestre fica marcado pelo contínuo aumento do investimento da NOS, em grande parte direcionado para a implementação do 5G, tecnologia que ambicionamos liderar desde o primeiro momento, e para a expansão continuada da nossa rede Gigabit, a qual já chega a mais de 5,1 milhões de lares em todo o país”.

Os serviços de comunicações atingiram os 10,393 milhões, com adições líquidas de 88 mil nos primeiros três meses de 2022.

