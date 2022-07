Lucros da UPS crescem 8,5% para 3,5 mil milhões de dólares no primeiro semestre

A United Parcel Service (UPS) anunciou esta quarta-feira lucro operacional consolidado de 3,5 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2022, um crescimento de 8,5% em relação ao segundo trimestre de 2021 e um aumento de 9,3% numa base ajustada.

A receita consolidada de 24,8 mil milhões de dólares, representando um aumento de 5,7% em relação a igual período do ano passado.

“Neste trimestre, o lucro diluído por ação foi de 3,25 dólares; o lucro diluído ajustado por ação situou-se nos 3,29 dólares, ou seja, 7,5% acima do registado no mesmo período de 2021″, informa o comunicado da empresa de logística.

Para o segundo trimestre de 2022, os resultados GAAP incluíram encargos após impostos no valor de 31 milhões de dólares, representando 0,04 dólares por ação diluída.

“Quero agradecer aos UPSers de todo o mundo, pelo excelente serviço prestado aos nossos clientes”, afirmou a CEO da UPS, Carol Tomé, na nota. “Embora o contexto global esteja em constante mudança, o nosso enquadramento estratégico ‘better, not bigger’ permitiu-nos melhorar praticamente em todos os aspetos da nossa atividade, possibilitando mais agilidade e um forte desempenho financeiro”.

No segmento doméstico dos EUA, a receita cresceu 7,3%, impulsionada por um aumento de 11,9% na receita por peça, e a margem operacional foi de 11,8%; numa base ajustada, situou-se nos 12,0%. Já no segmento internacional, houve um crescimento da receita de 5,3%, impulsionada por um aumento de 14,8% na receita por peça, e a margem operacional de 23,5%; numa base ajustada, foi de 23,7%.

Para 2022, a UPS reafirma as suas metas financeiras anuais, que incluem receita consolidada de cerca de 102 mil milhões de dólares; margem operacional ajustada consolidada de, aproximadamente, 13,7%; retorno do capital investido ajustado acima de 30%; despesas de capital representando 5,4% da receita, ou cerca de 5,5 mil milhões de dólares; e pagamento de dividendos, sujeitos à aprovação do conselho, de cerca de 5,2 mil milhões de dólares. Por fim, aumentar o volume de recompra de ações em 2022, elevando essa meta para os 3 mil milhões de dólares este ano.

A empresa ressalva que “fornece indicações numa base ajustada (não GAAP), uma vez que não é possível prever ou apresentar uma reconciliação que reflita o impacto de futuros ajustes em termos de pensões ou outros factos imprevistos, que seriam incluídos nos resultados reportados (GAAP) e poderiam ter uma base material”, lê-se na nota.