Lucros do Bankinter sobem para 271 milhões. Portugal contribui com 30 milhões

O Bankinter alcançou lucros de 271 milhões de euros no primeiro semestre, mais 10,8% do que no período homólogo. Para este desempenho, a atividade em Portugal contribuiu com um resultado antes de impostos de 30 milhões de euros, mais 16% do que no ano anterior.

De acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Bankinter, este resultado foi alcançado “apesar de se incluir no período anterior quatro meses de receitas provenientes da seguradora, ainda que excluindo a mais-valia extraordinária que o banco registou pela sua entrada em bolsa”.

Se se considerar apenas o resultado líquido proveniente da atividade bancária em ambos os períodos comparados, o aumento é de 32%, refere a instituição financeira.

Já o resultado antes de impostos da atividade bancária alcançou os 373,9 milhões de euros, o que representa um aumento de 30% face ao ano anterior.

Por outro lado, a margem bruta fixou-se nos 962,8 milhões de euros, com um crescimento de 5,3% no período. “69% dessas receitas provêm da margem de juros e 32% das comissões derivadas da atividade do negócio. Estas últimas somam no semestre um total de 303 milhões de euros, com um crescimento relativo ao primeiro semestre de 2021 de 15%”, indica o banco.

Neste período, a rentabilidade sobre capitais próprios do banco, o ROE, situou-se nos 11,6%, com um ROTE de 12,3%. O rácio de capital CET1 ficou nos 11,9%, “muito acima do limite mínimo exigido ao Bankinter pelo BCE, que é de 7,726%, o mais baixo dos bancos cotados em Espanha”.

Quanto ao volume de concessão de crédito a clientes, o banco registou um crescimento de 8,3%, alcançando os 72.445,9 milhões de euros. Segundo o banco, a concessão de crédito a empresas aumentou 7,4% face ao período homólogo, alcançando um volume total de 31.000 milhões de euros. Os recursos de clientes de retalho também cresceram 13% para 77.546,8 milhões de euros.

Portugal contribui com 30 milhões

Para este resultado, o Bankinter destaca a “excelente evolução dos indicadores de negócio do Bankinter Portugal”. A carteira de crédito cresceu 10% para 7.500 milhões de euros, enquanto os recursos de clientes subiram 19% para 6.500 milhões de euros.

“Todo este crescimento do balanço traduz-se em melhorias em todas as rubricas da conta de resultados, começando pela margem de juros, mais 11% do que há um ano, ou pela margem bruta, que cresce 9%, com um forte impulso das comissões”, indica o grupo no comunicado.

Neste período, a atividade em Portugal registou um “resultado antes de provisões de 37 milhões de euros, 14% superior ao de há um ano, com um resultado antes de impostos de 30 milhões de euros, mais 16% do que no primeiro semestre de 2021”, remata.