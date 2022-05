Lucros dos CTT caem 38,1% no primeiro trimestre

Apesar da subida de mais de 14% nos rendimentos operacionais, os CTT fecharam o primeiro trimestre deste ano com uma queda de 38,1% nos lucros quando comparado com os primeiros três meses de 2021.

A instituição encerrou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 5,4 milhões de euros, menos 38,1% face aos 8,7 milhões verificados em igual período do ano passado. Em comunicado enviado CMVM, o grupo afirma que os rendimentos operacionais cresceram 14,7%, para atingirem os 234,7 milhões de euros.

Já o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 24,1% para 22 milhões de euros. Mesmo assim, a administração da instituição afirma que o “balanço é sólido”.

Os títulos dos CTT perderam fôlego no início do ano, após uma escalada de quase 100% em 2021 que levou a cotada a liderar os ganhos no PSI-20. Segundo o comunicado, a administração do grupo propõe-se pagar um dividendo de 0,12 cêntimos por ação.