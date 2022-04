Luís Figueiredo Trindade compra posição de Marco Galinha na Megafin

O empresário Luís Figueiredo Trindade reforçou a sua participação maioritária na Megafin S.A., empresa proprietária do Jornal Económico, com a compra dos 10% que eram detidos pelo Grupo BEL, de Marco Galinha.

O Grupo BEL era acionista do Jornal Económico desde 2018, tendo desde então diversificado os seus investimentos no sector da comunicação social, com a aquisição, no ano passado, de uma participação de referência na Global Media, a holding proprietária do “Jornal de Notícias”, “Diário de Notícias” e TSF, entre outros meios.

Com este reforço, Luís Figueiredo Trindade passa a deter 89% do capital da Megafin S.A.. O restante capital está nas mãos de vários pequenos acionistas, incluindo o diretor da publicação, Filipe Alves, com 6%.