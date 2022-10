Lukashenko diz que Bielorrússia e Rússia vão enviar grupo militar conjunto

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que a Bielorrússia e a Rússia vão enviar uma força militar conjunta em resposta ao que chamou de agravamento da tensão nas fronteiras ocidentais do país, segundo a “Aljazeera”.

Lukashenko admitiu que os dois países começaram a reunir forças há dois dias, após a explosão numa ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. “Concordamos em implementar um agrupamento regional da Federação Russa e da República da Bielorrússia”, explicou, sem especificar para onde iriam as tropas.

O anúncio ocorreu no momento em que mísseis russos atingiam várias cidades na Ucrânia , incluindo a capital, Kiev, pela primeira vez em meses.

Além disso, o presidente da Bielorrússia referiu que “já disse que hoje a Ucrânia não está apenas a discutir, mas sim a planear ataques no território da Bielorrússia”, embora não tenha apresentado qualquer tipo de provas que confirmem as alegações. “Não deve haver guerra no território da Bielorrússia”, frisou.

O presidente disse que a Bielorrússia “planeia com antecedência combater todos os tipos de canalhas que estão tentando nos arrastar para uma briga”.

A Bielorrússia depende financeira e politicamente da sua principal aliada, a Rússia. As forças russas chegaram a usar o país como ponto de partida para a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, enviando tropas e equipamentos para o norte a partir de bases na Bielorrússia.