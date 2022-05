Lula da Silva: Zelensky “é tão responsável pela guerra como Putin”

O candidato à presidência do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva foi capa da revista “Time” e, durante a entrevista, aproveitou para comentar a guerra na Ucrânia. Na hora de apontar culpas, Lula da Silva garantiu que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é tão culpado como Putin.

“Vejo o presidente da Ucrânia a falar na televisão, a ser aplaudido, a ser aplaudido de pé por todos os parlamentares [europeus]”, referiu Lula, acrescentando que “este homem é tão responsável pela guerra como Putin”. “Na guerra a culpa nunca é de uma pessoa”, garante.

“Saddam Hussein foi tão culpado quanto Bush pela guerra no Iraque em 2003. Porque Saddam Hussein poderia ter dito: Podem vir cá e verificar. Vou provar que não tenho armas de destruição em massa. Mas decidiu mentir ao seu povo. Agora, o presidente da Ucrânia poderia ter dito: Vamos parar de falar sobre este assunto da NATO, sobre ingressar na UE durante algum tempo”, considerou.

Embora admita que Putin não “deveria ter invadido a Ucrânia”, Lula defende que “Putin não é o único culpado”. “Os EUA e a União Europeia também são culpados. Qual foi o motivo da invasão da Ucrânia? NATO? Então os EUA e a Europa deveriam ter dito: “A Ucrânia não se vai juntar à NATO. Isso resolveria o problema”.

TIME's new cover: Brazil's most popular President returns from political exile with a promise to save the nation https://t.co/qmLcrH61W7 pic.twitter.com/gHdVpY7jY1 — TIME (@TIME) May 4, 2022

“Esse é o argumento que apresentam. Se têm algum segredo, não sabemos. A outra questão foi a adesão da Ucrânia à UE. Os europeus poderiam ter dito: Não, agora não é o momento de a Ucrânia juntar-se à UE, vamos esperar. Assim não encorajavam o confronto”, acredita o antigo presidente brasileiro.

Se fosse presidente, Lula diz que teria telefonado a “Joe Biden, Putin, para a Alemanha e para Emmanuel Macron”. “A guerra não é a solução. Penso que se não tentarmos não vamos conseguir resolver as coisas. E temos de tentar”, sublinhou.

Lula, que lança oficialmente a campanha para a presidência brasileira no dia 7 de maio, promete trazer o Brasil de volta aos bons velhos tempos da sua anterior presidência de 2003-2010, que encerrou com 83% de aprovação. Até ao momento, as suas promessas estão a fazer-se sentir nas sondagens, com Lula a garantir 45% das intenções de voto em comparação com as 31% de Bolsonaro.