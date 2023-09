A Lusíadas Saúde acaba de anunciar a abertura de uma nova unidade em Santa Maria da Feira. Num investimento estimado superior a 2 milhões de euros em equipamento médico para o primeiro ano, o novo Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira irá contar com bloco operatório, disponível para diversas especialidades cirúrgicas, sendo o primeiro na oferta de saúde privada na cidade e no concelho.

7 Setembro 2023, 15h20

A Lusíadas Saúde acaba de anunciar a abertura de uma nova unidade em Santa Maria da Feira, “prosseguindo com o plano estratégico de expansão da sua rede de cuidados de saúde a nível nacional”, refere o grupo em comunicado.

Num investimento estimado superior a 2 milhões de euros em equipamento médico para o primeiro ano, o novo Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira irá contar com bloco operatório, disponível para diversas especialidades cirúrgicas, sendo o primeiro na oferta de saúde privada na cidade e no concelho.

Só na região Norte, o Grupo Lusíadas Saúde irá reforçar o seu investimento em mais de 60 milhões de euros, revela o comunicado.

No Norte a estratégia do Grupo Lusíadas Saúde passa por reforçar o compromisso na região com novas unidades, “com destaque para a abertura, prevista para este ano, do novo Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira”.

“Paralelamente, o Grupo mantém a contínua aposta no crescimento das suas duas principais unidades localizadas nesta geografia, o Hospital Lusíadas Porto e o Hospital Lusíadas Braga”, acrescenta o comunicado.

O Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira é a primeira unidade do Grupo no distrito de Aveiro e a quarta na região Norte.

“Com abertura prevista para o último trimestre deste ano, a unidade nasce de uma parceria com a Atrys Health, uma referência global dedicada aos serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento médico de precisão e pioneira em telemedicina e oncologia radioterapêutica de última geração, e já parceira do Grupo no Hospital Lusíadas Porto na medicina nuclear”, detalha 0 comunicado.

“Esta colaboração permite ampliar o anterior Centro Médico Avançado, transformando-o num hospital médico-cirúrgico de última geraçã0”, explica a Lusíadas Saúde.

O atual plano estratégico de expansão, que teve início com a apresentação do futuro Hospital Lusíadas Vilamoura, surge do compromisso do Grupo francês Vivalto Santé – atual acionista da Lusíadas Saúde – com Portugal, revela o grupo em comunicado.

“Esta estratégia está totalmente enquadrada com a missão do Grupo Vivalto – uma empresa ao serviço do público (entreprise à mission) – e com o seu compromisso com a redução das desigualdades e assimetrias no acesso a cuidados de saúde, alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável”, lê-se na nota.

No âmbito do plano estratégico, “o Grupo irá inaugurar unidades de Norte a Sul do País, como forma de dar resposta às necessidades clínicas dos portugueses e reduzir, desta forma, as atuais assimetrias regionais no acesso a cuidados de saúde”, revela a Lusíadas Saúde.

“A região do Algarve será outra aposta do Grupo, com novas unidades e com a ampliação das existentes”, explica o grupo que detalha que “este aumento do número de unidades começou em Vilamoura, onde será inaugurado ainda este ano o novo Hospital Lusíadas Vilamoura, o primeiro hospital a sul do País dedicado em exclusivo à cirurgia de ambulatório”.

Vasco Antunes Pereira, CEO da Lusíadas Saúde, refere no comunicado que “Ccmeçámos por criar unidades prestadoras de cuidados clínicos nas grandes áreas populacionais, como Lisboa e Porto (e que hoje são uma referência ao nível da oferta e de inovação), para agora prosseguirmos, com ambição, para o alargamento das nossas competências a novos pontos estratégicos do País, sobretudo em áreas onde a oferta de cuidados de saúde privados é mais escassa”.