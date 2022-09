Luta da Fed contra a inflação atinge Wall Street no fecho da sessão

A bolsa nova-iorquina encerrou a sessão desta segunda-feira, 26 de setembro, em baixa com os investidores a mostrarem-se preocupados com a luta da Reserva Federal (Fed) contra a inflação, que poderá levar a uma forte desaceleração da economia dos Estados Unidos.

No início da sessão, o S&P 500 caiu 0,96%, para 3,657.69 pontos, o tecnológico Nasdaq desvalorizou 0,60%, para 10,802.92 pontos, e o industrial Dow Jones desceu 1,11%, para 29,260.81 pontos.

De resto, o organismo liderado por Jerome Powell deu conta na semana passada da possibilidade de as taxas de juro continuarem em alta até 2023 fez com que os três principais índices tivessem caído na última semana entre 4% e 5%.

Segundo os dados preliminares, o S&P 500 perdeu 37,24 pontos, ou 1,01%, para 3.655,99 pontos, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) perdeu 65,39 pontos, ou 0,60%, para 10.802,53. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 319,16 pontos, ou 1,08%, para 29.271,25.

Já o Dow Jones caiu cerca de 20% em relação ao seu recorde de alta em 4 de janeiro.

A juntar isto está a confiança entre os operadores de ações que foi abalada pela mercado global de câmbio, já que a libra esterlina atingiu uma baixa histórica devido a preocupações de que o plano fiscal do novo governo britânico divulgado na última sexta-feira ameace esticar as finanças do país.