M&A. Balanços e previsões para 2022 em debate na próxima JE Talks

As fusões e aquisições são operações fundamentais para tornar o tecido económico português mais competitivo. Após um período de pandemia, 2022 deverá ser marcado por um crescente dinamismo desta área em Portugal, uma tendência que assenta em diferentes factores.

A recuperação gradual da economia e o regresso a uma relativa normalidade, associada a um período de liquidez, podem contribuir para um aumento e celeridade destas operações. Além disso e da chegada das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), importa perceber como é que as condições de financiamento vão afetar as fusões e aquisições já a partir deste ano.

A JE Talks da próxima quinta-feira, 7 de abril, vai reunir profissionais especializados em M&A para fazer um balanço do ano de 2022, bem como para avaliar e antever o ano de 2022. Prentende-se perceber quais foram os sectores mais ativos e dinâmicos em 2021 e quais as tendências em jogo neste período de recuperação. Será também uma oportunidade para perceber quais são as competências essenciais para as áreas de assessoria jurídica e financeira no contexto de M&A.

Esta iniciativa do Jornal Económico vai ao encontro do caderno Especial dedicado ao mesmo tema, que vai poder consultar no próximo dia 8 de abril, e conta com o apoio da Yunit Consulting, da Moneris, da FBeA – Sociedade de Advogados e da Abreu Advogados.

Assista em direto na quinta-feira, 7 de abril, a partir das 12h00, através da JE TV e das redes sociais do JE.