Macron promete “nova abordagem” durante tomada de posso para o segundo mandato

Emmanuel Macron foi este sábado, 7 de maio, empossado para o seu segundo mandato como presidente de França. Durante a cerimónia prometeu liderar o país com uma “nova abordagem”, antecipando o início da campanha eleitoral dos seus rivais políticos para as eleições legislativas que arranca no próximo mês.

Num país onde os presidentes raramente são reeleitos, Macron obteve 58,5% dos votos na segunda volta contra Marine Le Pen, candidata de extrema-direita, apesar da impopularidade das propostas pró-negócios e aumento da idade da reforma.

Num breve discurso durante a cerimónia, Macron falou da “necessidade de inovar” num momento de desafios sem precedentes para o mundo e para a França, e disse que o seu segundo mandato seria “novo” e não apenas uma continuação dos seus primeiros cinco anos no cargo.

“Precisamos de inventar juntos um novo método, longe de tradições e rotinas cansadas, com o qual possamos construir um novo contrato produtivo, social e ecológico”, disse ele, prometendo agir com “respeito” e “consideração”.

Entre os 500 convidados presentes estavam os ex-presidentes François Hollande e Nicolas Sarkozy, os ex-primeiros-ministros Edouard Philippe, Manuel Valls, Alain Juppe e Jean-Pierre Raffarin, além de líderes religiosos e outras figuras estatais.

Hollande, que apoiou Macron na votação da segunda volta em 24 de abril, disse aos jornalistas após a cerimónia que Macron não se podia dar ao luxo de reproduzir os “métodos de ontem”.

“O que percebemos nesta eleição foi que há mais cidadãos (que votaram) por rejeição, e não por esperança”, disse Hollande.