Macron usou Rússia no ataque a Le Pen, que respondeu com islamismo e economia

No único debate entre os dois candidatos às presidenciais francesas, Emmanuel Macron usou as ligações à Rússia no ataque à sua opositora Marine Le Pen, que respondeu acusando-o de falhas na economia e no combate ao islamismo radical.

Este frente a frente deveria servir de desforra a Marine Le Pen, que há cinco anos perdeu a eleição para Macron após uma fraca prestação no debate entre ambos, mas a líder da extrema-direita voltou a demonstrar hesitações, enganos nos números e nas siglas, assim como respostas vagas perante ataques diretos.

Quanto à polémica das últimas semanas sobre o véu islâmico e a visibilidade de outros sinais religiosos no espaço público, Le Pen defendeu novamente a proibição do véu, prometendo ainda fechar 570 mesquitas radicais, de forma a lutar contra os extremistas islâmicos.

“Se fizer isso, vai criar uma guerra civil. Quantos polícias vão correr atrás de um véu, um ‘kippa’ (judaica) ou um símbolo religioso?”, questionou Emmanuel Macron, lembrando que em França o véu e outros sinais religiosos não são permitidos nas escolas públicas, onde a laicidade domina a sala de aula.

Durante as mais de duas horas e meia de debate, Macron foi alvo de reparos nas redes sociais pela sua postura altiva perante a rival, com uma fotografia sua a olhar para Marine Le Pen com uma expressão de comiseração a ser partilhada milhares de vezes.

Marine Le Pen e Emmanuel Macron confrontam-se para a segunda volta das eleições presidenciais francesas no dia 24 de abril.

Esgrimindo argumentos para convencer os cerca de 13% dos franceses que ainda não decidiram em quem votar no próximo domingo, os dois candidatos encontraram-se num estúdio de televisão para o único debate destas presidenciais com a participação de Macron, que durante a primeira volta recusou participar em qualquer frente a frente.

Emmanuel Macron atacou desde cedo Marine Le Pen sobre o empréstimo do seu partido a uma instituição financeira russa em 2015, acusando-a de estar dependente de Vladimir Putin e questionando a sua oposição à invasão da Ucrânia, já que teria de confrontar os seus “banqueiros”.

“Apoio uma Ucrânia livre que não seja submissa aos Estados Unidos, à União Europeia ou à Rússia, essa é a minha posição”, respondeu Le Pen, lembrando que nenhum banco em França lhe emprestou dinheiro para fazer as suas campanhas.

Este foi um debate completamente negociado entre os candidatos, desde os jornalistas que moderaram o encontro, aos temas e até mesmo aos diferentes planos de Macron e Le Pen na televisão, com regras muito rigorosas que muitas vezes não permitiram um verdadeiro debate de ideias e de programas.

“O seu projeto é um projeto que não mostra o que é, mas que consiste em sair da Europa. A senhora mente sobre a mercadoria”, acusou hoje Macron, referindo-se ao programa apresentado por Marine Le Pen às eleições presidenciais francesas.

Já a líder da extrema-direita atacou o mandato do Presidente, confrontando-o com o aumento de 400 mil pobres em França nos últimos anos, a alinhando-se com os movimentos sociais de descontentamento.

“Os coletes amarelos aspiravam a mais democracia, mas não foram ouvidos. […] Eu acredito que o maior problema no fim deste mandato é a desunião, a divisão que o senhor criou no seio do povo francês, o sentimento de desprezo, de não serem ouvidos nem consultados. E quando disseram alguma coisa foram maltratados por si, com palavras violentas”, sublinhou Marine Le Pen, num dos seus momentos mais fortes no debate.

Marine Le Pen passou à segunda volta das eleições presidenciais em França, ao recolher 23,2% dos votos no escrutínio do passado dia 10, e voltará a defrontar o Presidente cessante, Emmanuel Macron, que obteve 27,8% dos votos.

O ocupante do Eliseu (Presidência francesa) é escolhido no próximo domingo, assinalando as sondagens mais recentes um aumento da vantagem de Emmanuel Macron em relação a Marine Le Pen.