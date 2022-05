Macron vai falar com Putin esta terça-feira

O presidente francês, Emmanuel Macron, falará ainda hoje com o seu homologo russo, Vladimir Putin, por telefone por volta do meio-dia, horário de Paris.

A informação foi avançada pelo gabinete de Macron esta terça-feira, segundo a “Reuters”. O encontro vai marcar a retoma do diálogo entre os dois líderes. De recordar que a 29 de março Putin encontrou-se presencialmente com Macron em Moscovo. No entanto, o diálogo entre ambos foi interrompido devido ao começo da guerra.

Da parte do presidente francês, Emmanuel Macron tinha dito que o diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, tinha estagnado após a descoberta de assassinatos em massa na Ucrânia.

“Desde que descobrimos os massacres em Bucha e outras cidades, a guerra tomou um rumo diferente. Portanto não falei com ele diretamente desde então, mas não desconsidero totalmente fazê-lo no futuro”, afirmou Macron.

Já Putin aproveitou a vitória de Macron nas presidenciais para felicita-lo pela reeleição. “Desejo-lhe sinceramente sucesso na sua ação pública, bem como boa saúde”, afirmou Vladimir Putin num telegrama enviado a Emmanuel Macron.

Além de Macron também o Papa quer falar com o líder do Kremlin e já pediu um encontro.

Estes últimos dias de guerra têm sido marcados pela visita de diferentes personalidades quer à Rússia, quer à Ucrânia. A 26 de abril foi a vez o secretário geral da ONU, António Guterres ter visitado Moscovo.