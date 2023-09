As receitas subiram 14,1% e as despesas aumentaram 4,3%.

3 Setembro 2023, 09h30

A Região Autónoma da Madeira tem um défice de cinco milhões de euros, até julho, o que contrasta com o défice de 70,4 milhões de euros do período homólogo, de acordo com os dados da Direção Regional do Orçamento e Tesouro.

Até julho as receitas atingiram os 794,8 milhões de euros, mais 14,1% face ao período homólogo.

As receitas fiscais subiram 22,8% para os 570,5 milhões de euros. Os impostos indiretos ficaram em 386,6 milhões de euros, mais 12,7%, enquanto que os impostos diretos saldaram-se em 183,8 milhões de euros, mais 51,3%.

O IRS gerou uma receita de 84,8 milhões de euros, mais 8,7% face ao ano anterior, enquanto que o IRC saldou-se em 98,9 milhões de euros, mais 127,6%.

O IVA gerou uma receita de 306,6 milhões de euros, mais 16,3%.

A despesa ficou em ficou em 799,9 milhões de euros, mais 4,3%.

Na despesa, a despesa com pessoal ficou em 249,2 milhões de euros, mais 7,7%, enquanto que a aquisição de bens e serviços ficou em 84,2 milhões de euros, mais 10,4%.

Os juros e outros encargos saldaram-se em 80,4 milhões de euros, mais 17,3%.