Madeira: APEGAC defende linhas específicas para recuperação de edifícios

A representante da Associação Portuguesa das Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC) para a comunicação social na Região Autónoma da Madeira, Jolina Colina, defende a criação de linhas específicas alocadas para a recuperação de edifícios. Para além disso espera que a promessa feita pela ex-secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, de que até final do ano saia uma lei que regulamente o sector, seja cumprida.

“Nós temos um fundo comum de reserva de 10% que é insuficiente para fazer face à recuperação de um edifício. E o que se apresenta em alternativa a isso? Não temos nada. Não temos linhas de crédito específicas para isto. E é preciso criar. Nós temos mais de metade da população a viver em condomínios”, refere Jolina Colina.

Jolina Colina sublinha “que sem dinheiro e sem apoio” não se consegue avançar com obras mais profundas em edifícios.

“Por exemplo os condomínios que foram construídos com modelos a baixos custos, em que a reabilitação e recuperação [desses edifícios] vai para 500 mil euros. Neste momento é difícil exigir isso das famílias. É obrigatório que 10% da quota fique reservada para uma conta poupança condomínio. Imaginamos que sempre se fez isso. Mesmo assim esse valor não é suficiente para reabilitar o edifício”, alerta.

Jolina Colina contudo diz que nem todas as empresas de condomínio fazem essa conta poupança.

A representante da APEGAC sublinha que a regulação no sector “não existe” e que a Madeira “acaba por sofrer das mesmas consequências” do panorama nacional nesta área.

Regulação é preciso

Jolina Colina defende que o futuro da área passa pela regulação da atividade.

“Esperamos que até final do ano consigamos ter fumo branco relativamente à promessa feita pela ex-secretária de Estado da Habitação”, diz Jolina Colina.

Questionada sobre se acha que essa promessa se vai realizar, Jolina Colina diz que “não, fazendo fé no passado”. Contudo acrescenta que a associação vai ter um congresso em novembro, em que se espera ter alguém do Governo, a dar a cara, e a se “comprometer” com as empresas profissionais de condomínio.

Jolina Colina salienta que depois de existir essa regulação da atividade deve acontecer uma filtragem, levando a que aqueles que “não consigam acompanhar por falta de formação técnica, de formação, e de outros requisitos”, devam desaparecer do sector.

“Também acho que as empresas que subsistam a esta regulamentação unidas ganharão mais e terão mais voz junto às entidades governamentais para que de facto olhem para a atividade, e para os condóminos, os contribuintes, de outra forma”, acrescenta Jolina Colina.

“Eles também precisam das empresas profissionais de condomínio. Nós somos os intermediários entre os condóminos e as entidades governamentais. Agora é preciso que falem connosco. Que nos oiçam. Que estejam abertos a colaborar. Caso contrário por muito boa vontade que haja os resultados depois tardam a aparecer”, considera a representante da APEGAC.

Edição do Económico Madeira de 2 de setembro.