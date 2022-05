A Madeira terá critérios mais restritivos para a pesca da lapa. A Secretaria Regional do Mar e Pescas alargou o período de proibição da apanha da lapa, entre novembro e março, uma medida que deverá ser definitiva. O cerco vai ficar mais apertado tendo em conta que o número de autorizações também deve descer.

“A tomada de medidas políticas fortes deve-se ao facto de a monitorização dos indicadores biológicos estar a demonstrar que o período reprodutivo das lapas na região tem vindo a estender-se ao longo do ano, pelo que o estabelecimento de um período de defeso para proteção da reprodução da lapa, é um dos meios mais eficazes no que respeita a estratégias de conservação do recurso, sendo que estas medidas estão apoiadas nos estudos mais recentes que têm sido realizados pela Direção Regional do Mar”, diz o secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, ao Económico Madeira.

