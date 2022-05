Madeira apresenta superavit de 23 milhões de euros na balança comercial

A Madeira registou um superavit de 23,5 milhões de euros na balança comercial, no primeiro trimestre, resultado de exportações no valor de 80,4 milhões de euros, e importações de 56,9 milhões de euros, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

O superavit registado no primeiro trimestre foi superior ao superavit de 15,8 milhões de euros do ano anterior.

A taxa de cobertura das importações pelas exportações atingiu os 141,2%, uma melhoria quando comparado com os 139,4% do período homólogo.

As exportações tiveram um aumento de 43,9% face ao período homólogo, enquanto que as importações subiram 42,1% quando comparado com o ano anterior.

“No primeiro trimestre de 2022, a maioria da saída de bens destinou-se a países terceiros (65,1% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (77,8%)”, diz a DREM.