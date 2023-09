A Madeira teve receita de 167 milhões de euros e despesa de 133 milhões de euros.

2 Setembro 2023, 09h30

A Região Autónoma da Madeira atingiu um superavit de 33,8 milhões de euros, em julho, uma melhoria face ao superavit de 8,7 milhões de euros do período homólogo. As receitas ficaram em 167,6 milhões de euros e a despesa em 133,8 milhões de euros, de acordo com os dados da Direção Regional do Orçamento e Tesouro.

As receitas fiscais saldaram-se em 104,8 milhões de euros, mais 21,1% face ao período homólogo. Os impostos indiretos chegaram aos 38,9 milhões de euros, mais 37,1%, enquanto que os impostos diretos atingiram os 65,8 milhões de euros, mais 13,2%.

Na despesa, as despesas com o pessoal ficaram em 37,5 milhões de euros, uma subida de 3,8%. Os juros e outros encargos saldaram-se pelos 28,6 milhões de euros, mais 13,6%. As transferências correntes atingiram os 43,9 milhões de euros, mais 5,9%.