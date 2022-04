Madeira: Turismo continuou em crescimento em fevereiro, mas abaixo dos valores pré-pandemia

Os dados são da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e revelam que a atividade turística na Região Autónoma da Madeira (RAM) continuou com crescimentos bastante expressivos no mês de fevereiro, mas está ainda abaixo dos valore pré-pandémicos.

As estimativas referentes a fevereiro de 2022 revelam que 75,6% dos estabelecimentos do alojamento turístico da RAM registaram movimento de hóspedes (84,1% da capacidade do alojamento turístico total) neste mês.

Analisando por segmento, verifica-se que foi a hotelaria que apresentou a maior percentagem de estabelecimentos do seu segmento com movimento de hóspedes (83,1%), seguido do turismo no espaço rural, com 79%, e do alojamento local, com 74,9%.

No mês de fevereiro de 2022, estimou-se um total de 455,8 mil dormidas no alojamento turístico, o que significa que houve um crescimento bastante expressivo, de 674,1%, em comparação com o mês homólogo (58,9 mil dormidas em fevereiro de 2021).

Excluindo o alojamento local com menos de dez camas, as dormidas do alojamento turístico apresentaram um acréscimo de 869,6% relativamente a fevereiro de 2021, superior ao observado no país, que foi de 527,1%.

Os proveitos totais e os de aposento, em fevereiro deste ano, apresentaram crescimentos homólogos ainda mais significativos, de 873,8% e 1.008,6%, respetivamente. No país, no mês em referência, os proveitos totais e de aposento observaram variações homólogas positivas, de 728,4% e 676,6%, respetivamente.

A hotelaria concentrou 77,8% das dormidas de fevereiro de 2022, crescendo 1.079,9% em termos homólogos. Por sua vez, o alojamento local registou um aumento de 251,4%, congregando 19,8% do total de dormidas, enquanto o turismo no espaço rural e de habitação observou apenas 2,3% das dormidas, correspondendo a um acréscimo de 245,9%.

Analisando as dormidas nos principais mercados emissores, verificaram-se variações homólogas bastante positivas. O mercado britânico sobressaiu, registando o crescimento mais elevado, de 1.672,4%, seguido do mercado alemão, com mais 685,8%, e do mercado francês, com um aumento de 457,3%. No mercado nacional as dormidas também registaram um aumento face a fevereiro de 2021, com mais 312,1%.

Comparando o período de referência com janeiro de 2019 (período pré-pandemia), a atividade no alojamento turístico apresentou uma quebra de 15,8% nas dormidas, com o mercado de residentes no estrangeiro a registar um decréscimo de 22,9%.

Considerando os principais mercados deste segmento, verificaram-se variações negativas nos mercados alemão, com menos 37%, francês, com menos 35%, e britânico, com menos 21,6%. O mercado nacional manteve a tendência de crescimento, que se tem observado nos últimos meses, com um crescimento de 58,4% face a fevereiro de 2019.

O valor da estada média, no total do alojamento turístico, no mês de fevereiro de 2022, registou um aumento relativamente ao mesmo mês do ano anterior (4,45 noites), fixando-se nas 4,57 noites.

A taxa de ocupação-cama do alojamento turístico no mês em referência foi de 44,5%, 35,2 pontos percentuais (p.p.) acima do observado no mês homólogo (9,2%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 50,3% (11,8% em fevereiro de 2021).

No mês de fevereiro de 2022, o RevPAR (proveitos de aposento por quarto disponível) rondou os 33,80 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das dez camas), mais 468,9% que no mesmo mês do ano precedente. Comparativamente ao valor de fevereiro de 2019 (36,14 euros) registou-se uma quebra de 6,5%.

Por sua vez, o proveito por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 50,38 euros em fevereiro de 2021 para 67,25 euros em fevereiro de 2022, mais 33,5% de variação homóloga.