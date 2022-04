Madeira: CDS diz que este Orçamento do Estado é “o pior de sempre” para a Região

“O Orçamento de Estado para 2022 é, para a Madeira, o pior Orçamento de sempre, em termos de transferências de verbas”, realçou o líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

O centrista referiu que não existe, neste Orçamento, nenhuma intenção de resolver os assuntos pendentes com a Região.

António Lopes da Fonseca destacou que António Costa e o Partido Socialista tratam a Madeira , neste Orçamento, com “total desprezo e menorização”.

O líder parlamentar do CDS destaca que o Orçamento não inscreveu a prorrogação do regime fiscal do Centro Internacional de Negócios (CINM), o que significará que não haverá registo de novas empresas no CINM, em 2022, bem como não inscreveu os quatro milhões de euros que a NAV necessita para instalar os novos radares no aeroporto da Madeira.

António Lopes da Fonseca frisou ainda que “o governo de António Costa não majorou as verbas da Universidade da Madeira, tal como tinha prometido e, assim, irá condicionar muitos dos projetos da nossa Universidade que é, como todos sabem, uma Universidade de uma Região Ultraperiférica”.

Além disso, “o governo socialista, agora com maioria absoluta, não inscreveu qualquer verba para transferir para a Madeira o custo que o Governo Regional tem tido com a saúde, quer das forças militares, quer das forças de segurança”.

“António Costa, neste Orçamento de Estado, não inscreve qualquer verba para a mobilidade marítima, ou seja, o ferry será, novamente, adiado. As verbas do Hospital continuam por ser esclarecidas, não sabemos, ao certo, quanto vai pagar o Estado pela construção do Novo Hospital, e não há qualquer verba para a requalificação das esquadras da Polícia de Segurança Pública na Região”, salientou.

O centrista referiu que este ano e o próximo vão ser cruciais para decidir o futuro da Região, e vincou que até às eleições regionais de 2023, a Madeira tem de ter uma nova Lei de Finanças Regionais, “que nos permita um maior desenvolvimento e nos liberte das amarras do Orçamento do Estado”.

“Se o Partido Socialista, na Assembleia da República, e agora com maioria absoluta, nos impedir de termos uma nova Lei de Finanças Regionais (quando aqui, neste parlamento, a nova Proposta da Lei de Finanças Regionais foi aprovada por unanimidade), os madeirenses e porto-santenses terão legitimamente de decidir o seu futuro, pois não poderão continuar a ser subjugados, espezinhados e desprezados pelos sucessivos governos da república”, sublinha, por fim.