A CDU Madeira diz que “o acesso ao direito à casa, como também à qualificação da habitação influencia o acesso a outros direitos fundamentais”, e sublinhou que para muitas famílias “é o acesso a uma habitação digna que determina” a inclusão ou a exclusão social.

29 Junho 2023, 08h27

O líder da CDU Madeira, Edgar Silva, considerou que a falta de investimento público na habitação está a causar situações de exclusão social.

Numa visita a dois bairros sociais no Funchal, o Bairro da Quinta Falcão e o Bairro da Ponte, Edgar Silva salientou que a Região Autónoma da Madeira está a sentir os “impactos negativos da demissão dos governantes” ao longo de muitos anos “quanto ao investimento em políticas ativas de promoção de habitação pública, e, sobretudo, estamos a sofrer as consequências sociais devastadoras dos partidos da política de direita que fazem da habitação uma mercadoria e um instrumento da especulação capitalista”.

O líder da CDU Madeira disse que “o acesso ao direito à casa, como também à qualificação da habitação influencia o acesso a outros direitos fundamentais”, e sublinhou que para muitas famílias “é o acesso a uma habitação digna que determina” a inclusão ou a exclusão social.

“Tal como se verifica em muitos dos bairros sociais, ter casa e as condições de vida proporcionadas nesses bairros podem decidir sobre processos de exclusão social. E é por isso que a falta de investimento público em políticas de habitação está a conduzir a novos processos de exclusão social na Região Autónoma da Madeira”, afirmou Edgar Silva.

O dirigente da CDU disse que no Bairro da Quinta Falcão existem diversas casas em “estado muito adiantado de degradação, em virtude do abandono a que foram votadas aquelas casas pela governação e em consequência da falta de investimento público. Mais ainda depois das últimas intempéries, nalgumas habitações os danos foram muito fortes e os governantes ainda nada fizeram no necessário apoio às famílias que precisam de obras urgentes naquelas casas de arrendamento social”.

O líder da CDU Madeira acrescentou que no Bairro da Ponte “ao contrário do propagandeado “amianto zero”, as casas ainda estão cobertas por placas de fibrocimento, onde nem o amianto foi removido, nem foram garantidas obras de requalificação daquele bairro social”.

Para Edgar Silva “se não forem desenvolvidas obras de manutenção ou de requalificação urbanística, os bairros sociais potenciam processos de desfiliação e exclusão social, sendo, simultaneamente, fruto de estigmatização e exclusão social pela imagem social que veiculam”.