Madeira: Centro de Saúde de São Vicente disponibiliza consulta de nefrologia no âmbito de programa de integração de cuidados de saúde

O Serviço de Saúde da RAM, EPE, através da Direção Clínica, implementou o ‘Programa de Integração de Cuidados de Saúde’, em parceria com o ACES, designado por ‘+Hospital na Comunidade RAM’, cujo primeira ação foi uma consulta de nefrologia no Centro de Saúde de São Vicente, disponibilizada hoje, dia 19 de junho, à população residente na costa norte da Madeira.

Este programa tem como principal objetivo promover uma “integração plena” dos cuidados de saúde prestados ao utente, incluindo todas as áreas de intervenção social.

Após esta primeira ação no âmbito da iniciativa ocorrida no Centro de Saúde de São Vicente, o objetivo é alargar as restantes áreas geográficas de intervenção no âmbito do ACES (Agrupamento dos Centros de Saúde da RAM).

Em relação à consulta de nefrologia, esta insere-se no objetivo de promoção de uma maior acessibilidade à população residente na costa norte, neste caso nos concelhos de São Vicente e Porto Moniz, às consultas de especialidade, nomeadamente a de nefrologia. É também pretendido contribuir para a redução do número de pessoas em lista de espera a aguardar por uma consulta nesta área de intervenção.

Para o dia de 19 de julho, no Centro de Saúde de São Vicente, estavam agendadas 12 consultas de nefrologia, atendidas pelos médicos especialistas Gil Silva (diretor de serviço) e Nuno Rosa (nefrologista e adjunto da direção clínica).

“Para já nos centros de saúde serão realizadas apenas primeiras consultas a utentes com uma referenciação validada pelo Serviço de Nefrologia. Posteriormente será equacionada a possibilidade de assegurar a resposta aos utentes nos seus centros de saúde de área de residência, consultas de seguimento”, informa a Secretaria Regional da Saúde, vincando que a disponibilização desta consulta foi uma medida concertada entre o serviço de nefrologia, direções técnicas, ACES, e conselho de administração.