Madeira estabelece protocolo com a IHM de 2,4 milhões de euros para promoção de habitação

“Se as coisas evoluírem favoravelmente, a nossa ideia é já em maio, com exceção das unidades de saúde e lares, abolir o uso de máscara no interior”, afirmou o chefe do executivo madeirense aos jornalistas à margem da visita que efetuou à primeira unidade regional e nacional do Doente Frágil, no Hospital dos Marmeleiros, nos arredores do Funchal.