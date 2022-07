Madeira: Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura sublinha importância do consumo de produtos regionais

Os elementos da Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura (ERPASS) estiveram, esta sexta-feira, no Mercado dos Lavradores no Funchal, no sentido de lembrar as várias soluções existentes de frutas e vegetais produzidos localmente, que sejam frescos e da época, para manter uma alimentação saudável e segura.

A iniciativa está integrada no âmbito das políticas de promoção da saúde levadas a cabo pelo Governo Regional e vai ao encontro do objetivo de construir uma Região 3’S “Saudável, Segura e Sustentável”.

A ERPASS, coordenada pela nutricionista e também responsável da Unidade de Nutrição e Dietética do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), Teresa Esmeraldo, integra vários elementos de quatro Secretarias do Governo Regional, nomeadamente a agrónoma Ana Ghira, a professora Elsa Forte e os nutricionistas Pedro Sousa e Carmo Faria.

São objetivos da ERPASS melhorar a oferta alimentar em espaços públicos, aperfeiçoar a literacia da população em alimentação saudável e divulgar e promover a alimentação saudável na comunidade.

A Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura (ERPASS) foi implementada em 2017 e envolve várias Secretarias do Governo Regional, bem como outras entidades locais (Autarquias, Juntas de Freguesia, Casas do Povo, Centros Cívicos, Centros de Dia, Centros de Saúde, Polos Habitacionais, entre outros) para, em conjunto, promover uma melhor saúde e bem-estar da população da RAM, através de uma alimentação saudável e segura.

Desde o ano 2021, os nutricionistas do Serviço de Saúde da RAM, em cooperação com a Direção Regional da Agricultura, têm colaborado na publicação de artigos sobre nutrição na “Rubrica de Divulgação da Direção Regional da Agricultura”, na criação de receitas saudáveis para todos os meses do ano elaboradas com produtos regionais e da época “Corriola”, na composição nutricional de todos os produtos hortofrutícolas produzidos na RAM para os produtos marca “Madeira”, entre outras iniciativas.