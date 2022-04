Madeira: Eurodeputados do BE questionam Comissão Europeia sobre Caminho das Ginjas

Os eurodeputados do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu, José Gusmão e Marisa Matias, dirigiram, no dia 19 de abril, uma pergunta à Comissão Europeia sobre a obra prevista para o caminho das Ginjas.

Além de ser Património Mundial da UNESCO, a floresta Laurissilva é Reserva Biogenética do Conselho da Europa e a Rede Natura 2000, o que significa que a obra poderá infringir legislação e classificação europeias.

Além da crítica ao projeto de pavimentação e pouca credibilidade do estudo de impacte ambiental, já referida por várias organizações, os eurodeputados denunciam a recusa de diálogo por parte do executivo, referindo que “o presidente do Governo Regional Miguel Albuquerque afirmou que vai concretizar esta obra ‘quer queiram quer não’, desrespeitando a opinião de especialistas e organizações”.

E finalizam, deixando a questão à Comissão Europeia, se está a par “desta violação com fundos comunitários numa área classificada a nível europeu e mundial”, e “o que tenciona fazer para travar este processo antes que seja demasiado tarde”.