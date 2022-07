Madeira: Explosão em Machico provocou duas mortes

Uma explosão num edifício em Machico ocorrida na madrugada desta segunda-feira provocou duas mortes, avançou a Câmara Municipal de Machico.

A explosão ocorreu no Edifício Machico Park, em Água de Pena, tendo provocado também três feridos, um deles em estado grave.

O motivo da explosão ainda é desconhecido.

“A autarquia está desde as 04h12 a acompanhar a ocorrência através dos Bombeiros Municipais de Machico e do Serviço Proteção Civil no sentido de coordenar os procedimentos com as entidades competentes” lê-se na página de Facebook da Câmara Municipal de Machico.

O executivo camarário mais informa que que foi disponibilizado apoio psicológico através do gabinete social para prestar apoio nesta situações de crise, manifestando pesar e consternação às famílias atingidas.