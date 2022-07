Madeira fecha empresa ligada a Isabel dos Santos por falta de contas

A sociedade Dorsay, uma empresa que faz parte do universo de Isabel dos Santos na zona franca da Madeira foi encerrada devido a falta de apresentação de contas, refere o Eco.

A dissolução da sociedade, que foi identificada no âmbito do processo Luanda Leaks, como pertencendo ao universo de Isabel dos Santos, foi tomada a 28 de junho e transitou em julgado no início da semana passada, refere a mesma publicação.

O Eco acrescenta que o processo administrativo de dissolução foi instaurado no dia 10 de maio, tendo sido notificados a Dorsay, o acionista Sindika Dokolo e o administrador Ricardo Morais Diz.