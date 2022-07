Madeira: Fixação do IRC às empresas do norte e Porto Santo será uma das alterações ao Orçamento Regional

Na apresentação da alteração do Orçamento Regional para 2022 destacam-se alterações em matéria fiscal, nomeadamente no IRC e no IRS.

No que diz respeito ao IRC, o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, explicou que, à semelhança do que já acontece em território nacional nos territórios do interior do país, “vamos transpor para o Orçamento Regional a possibilidade de fixação de uma taxa de imposto sobre o IRC às micro, pequenas e médias empresas que exerçam atividade económica nos concelhos de Santana, São Vicente, Porto Moniz e Porto Santo. Com o objetivo de estimular o investimento e promover outros centros de interesse e polos de desenvolvimento nestes concelhos, será aplicável a taxa de IRC de 8,75% aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável”, disse o governante na apresentação das propostas de alteração do Orçamento Regional para 2022, ocorrida esta quarta-feira na Assembleia da Madeira.

Sobre o IRS, será introduzida “a norma que procede ao alargamento dos escalões de IRS, que passam de sete para nove escalões”, explicou o governante, alargamento feito “por força do desdobramento dos anteriores sexto e sétimo escalões”.

O secretário regional das Finanças mencionou ainda o ISP, afirmando que, embora a redução ja se venha a registar desde 2018, a necessidade da redução deste imposto tem vido a acentuar-se nos últimos meses. “Desde finais de fevereiro, o Governo Regional reduziu o ISP sobre a gasolina em 22 centimos por litro, e sobre o gasóleo em 20 centimos por litro”, vincou, afiançando que o objetivo é a “neutralidade fiscal” com o ajuste semanal do imposto.

Rogério Gouveia explicou que esta alteração “não se trata de um novo documento, nem de um novo mapa de investimento público. Trata-se, sim, da necessidade de concretizar em sede legislativa, as novas medidas fiscais e ajustá-las às especificidades regionais”.

O governante destacou a importância de introduzir normas de flexibilização orçamental para eventuais necessidades que venham do conflito na Ucrânia, à semelhança do que foi feito para mitigar os efeitos económicos da pandemia por Covid-19.

Contudo, esta flexibilização “não implica alterações nos mapas orçamentais”, explicou, sustentando que o Orçamento da região para 2022 é “robusto” o suficiente para arrecadar com potenciais cenários macroeconómicos negativos. Todavia “continuamos atentos” ao mercado internacional do gás e do petróleo, vincou.

As alterações ao Orçamento Regional da Madeira de 2022 serão levadas a votação ao final da tarde.