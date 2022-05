Madeira: Governo Regional reforça financiamento do INICIE+ em 2,4 milhões de euros

O Governo Regional vai reforçar o financiamento do programa INICIE+ em 2,4 milhões de euros. A dotação financeira global deste apoio passa então para 6,4 milhões de euros.

Este sistema de apoio tem por objetivo financiar operações de criação, expansão ou modernização de micro e pequenas empresas, que contribuam para uma maior dinamização da atividade económica regional em geral.

A decisão foi tomada esta quinta-feira em Conselho de Governo, que autoriza também um contrato-programa com o Clube de Golf do Santo da Serra, tendo em vista a comparticipação financeira no apoio à sétima edição do evento “Madeira Golf Trophy”, que irá decorrer na Região Autónoma da Madeira nos dias 9 e 10 de junho de 2022.