Madeira: hotel Next promove jantar à base de insetos

O Recharge Bar & Restaurant, no NEXT, vai ser palco de um jantar especial com um menu principal feito à base de insetos grelhados, com conceito inspirado pelos típicos mercados de rua tailandeses.

O menu, criado pelo chef executivo da Savoy Signature, Carlos Gonçalves, é “destinado aos mais corajosos” e conta con insetos cozinhados em grelhadores, braseiros, cataplanas e paelheiras, prometendo “despertar momentos divertidos, estaladiços e saborosos”.

“A tendência de utilizar os nutritivos insetos na cozinha tem conquistado cada vez mais adeptos em todo o mundo, não só por serem fonte de elevada proteína, como por constituírem uma opção mais sustentável e amiga do ambiente”, refere o hotel Next em comunicado. “Da Tailândia ao Brasil, passando por restaurantes europeus de renome, os insetos chegam agora à cozinha do NEXT, o espaço mais disruptivo da ilha”, lê-se ainda no comunicado.

O primeiro prato será tacos de gafanhotos crocantes, com salsa mexicana, abacate e manga. Segue-se uma poke bowl de gafanhotos, salada de papaia verde e amendoim, que antecede o croquete de tenebrio, com maionese de kimuchi e lima. Há ainda espaço para espetadas de grilo, servidas com molho yakiniku, cebolo e furikake, que serão servidas logo depois, juntamente com um mini hambúrguer de tenebrio BBQ. Para a sobremesa haverá o brownie de larva tenebrio e tenebrio caramelizado, e também malassada com creme de mel de cana e tenebrio, gafanhotos com chocolate negro e togarashi.

O jantar buffet está marcado para as 19h00 do dia 22 de outubro, no Recharge Bar & Restaurant, e incluiu um cocktail de boas-vindas e bebidas durante a refeição. A experiência tem um custo de 45 euros por pessoa. As reservas podem ser feitas através do contacto telefónico +351 291 205 700 ou o email reception.next@savoysignature.com