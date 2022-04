Madeira: Iniciativa Liberal critica burocracia e falhas na linha criada pelo Governo Regional para as empresas afetadas pela Covid-19

A Iniciativa Liberal Madeira frisou, esta segunda-feira, que a linha criada pelo Governo Regional para ajudar as empresas afetadas pela pandemia da Covid-19, a linha Investe RAM Covid-19, para além da burocracia teve falhas nos apoios a fundo perdido.

“Como sempre, em coisas onde o Estado esteja envolvido, o poço de burocracia abriu a goela, dificultando, ainda mais, a vida a quem já a tinha quase destroçada. O papel, a declaração, o papelinho, o prazo, a hora, o dia, a assinatura, a justificação, o relatório, o balanço e o balancete, a ficha, o “diabo a quatro”. Tudo serve para criar dificuldade. Com isto foram-se abrindo fases atrás de fases”, realça a comissão coordenadora da IL em nota de imprensa.

“A cereja no topo do bolo foi a banca pedir aos empresários garantias pessoais, demonstrando assim a confiança que o Governo Regional merece das instituições bancárias da nossa praça”, vinca.

A Iniciativa Liberal destaca que chegada a altura de transformar o crédito em fundo perdido, voltou a burocracia e, há medida que os empréstimos começaram a vencer, as empresas começaram a pagar o que não deviam, por terem cumprido com os requisitos acordados com o Governo madeirense.

“A banca acusa o Governo Regional de não lhes fazer chegar o dinheiro, e o Governo acusa a banca de ter o dinheiro, mas que precisa do papel e do papelinho e da requisição e do processo”, salienta.

Por fim, a Iniciativa Liberal pede ao Governo Regional, à Secretaria da Economia e ao Instituto de Desenvolvimento empresarial (IDE), que revelem a lista com os nomes das empresas apoiadas “com dinheiro dos contribuintes que, como acionistas do Estado, têm todo o direito de saber por onde anda o dinheiro que pagam pelos seus impostos”.