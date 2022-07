Madeira: Iniciativa Liberal critica promiscuidade entre PSD e grupos económicos

A Iniciativa Liberal Madeira criticou a promiscuidade existente entre o PSD e certas empresas. Em causa esteve a alteração de horários do Lobo Marinho devido à festa do PSD no Chão da Lagoa.

“Pergunta-se então onde está a promiscuidade. Está na mistura entre os interesses de um partido, que sustenta um governo, e os interesses de um privado que, ao que parece, sustenta os interesses desse partido. Estamos a falar em concreto da alteração de horários do Lobo Marinho, uma embarcação paga com fundos comunitários e dinheiro dos nossos impostos. Uma das principais razões da existência desta embarcação é a de reduzir o isolamento do Porto Santo. Não é para servir o PSD, nem para este dela se servir. A alteração de horários demonstra promiscuidade entre quem exerce o poder e quem se serve desse mesmo poder. Uma mão paga à outra”, diz a Iniciativa Liberal.

O partido acrescenta que nem refere “os preços especiais para os porto-santenses cuja diferença” que esperam ter “sido suportada” pelo PSD.

“A Iniciativa Liberal Madeira considera o sucedido mais uma prova das relações pecaminosas, entre certas empresas e o poder político regional”, acrescenta o partido.