Madeira: Iniciativa Liberal diz que estudo sobre Zona Franca deixa “muito a desejar” e foi uma “clara encomenda política”

A Iniciativa Liberal da Madeira considera que o estudo sobre a Zona Franca, encomendado pela Autoridade Tributária, à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra “deixa muito a desejar em certos aspetos” e foi uma “clara encomenda política”.

“Ficamos com a ideia de que o estudo é encomendado com o objetivo de avaliar os efeitos de um encerramento da Zona Franca. Estranhamos que seja feita uma avaliação de custos, com base em análise somente ao Centro Internacional de Negócios (CINM), ou Zona Franca (ZFM), no seu estado atual, não considerando os benefícios cessantes, futuros e estratégicos. Ou seja, olha para o que se passa hoje com o CINM, como se a dependência dos humores da Comissão Europeia e do Governo português fosse uma questão estrutural e perene, e não um problema suscetível de ser ultrapassado, por forma que a ZFM funcione em pleno e cumpra todos os seus objetivos”, diz a Iniciativa Liberal.

O partido considera que o estudo “deixa muito a desejar” em certos aspetos como por exemplo a “inexistente comparação” que faz com as pequenas economias insulares europeias, com “atividades concorrentes de grande sucesso (Jersey, Guernsey, Ilha de Man, Malta)”, acrescentando contudo que a avaliação das regiões ultraperiféricas “não está mal elaborada”, mas é sempre usada no sentido que “dá jeito ao estudo, e nunca é usada quando nega as conclusões a que chegam os autores do estudo”.

Estudo não valoriza Zona Franca

A Iniciativa Liberal defende que se trata de uma “clara encomenda política” visto colocar-se “contra”, ou pelo menos , “não valoriza devidamente” o que levou ao surgimento da Zona Franca “o desenvolvimento económico e a criação de riqueza”.

O partido considera que a alternativa apresentada pelo estudo é a subsidiodependência. “Só por isto tem que ser liminarmente rejeitado. A subsidiação das empresas colide com as regras dos ‘auxílios de Estado’, argumento usado pela Comissão Europeia para abrir o processo ao CINM, que prevê a devolução de IRC por parte de inúmeras empresas”, diz a Iniciativa Liberal.

O partido refere que o estudo não responde a pergunta sobre que empresas teriam acesso a esses subsídios e quem iria decidir a sua atribuição.

“Apesar da assertiva reação do presidente do Governo, Miguel Albuquerque, ao estudo em causa, rejeitando-o, acreditamos que entre os seus apaniguados, muitos verão mais uma entrada de subsídios com muitos bons olhos. Seriam mais uns milhões a serem distribuídos pelos do costume”, diz o partido.

Zona Franca é instrumento de desenvolvimento

A Iniciativa Liberal diz que o CINM é um instrumento de desenvolvimento regional que possui reconhecimento institucional, através do Estatuto Político-Administrativo da Madeira.

“Qual a competência da Autoridade Tributária para encomendar estudos que visem o encerramento de algo que consta da lei fundamental do país? Só a Assembleia da República tem autoridade para rever o que a Constituição e os Estatutos Político Administrativos consagram. Mais ninguém”, sublinha o partido.

A Iniciativa Liberal considera que infelizmente se tem o que se merece. “Em 46 anos de governos da grande laranja, vulgo PSD Madeira, nada se produziu de significativo para além do CINM, como ferramenta alternativa de desenvolvimento à monocultura do turismo. Nada. Criou-se o CINM e ao invés de o defender com unhas e dentes, nunca foi muita a vontade governamental de o regar, limpar das ervas que lhe impediam o crescimento e acarinhá-lo devidamente. Por outro lado, os socialistas do império da rosa, vulgo PS, tanto locais como nacionais, ainda menos fizeram. A Zona Franca vai andando de Herodes para Pilatos e de Pilatos para Herodes, perdendo-se tempo com inócuas acusações, caindo na conversa oca e sem sentido do costume, demonstrando a Bruxelas contencioso ao invés de unidade. A iniciativa tem sido pouco mais do que nenhuma”, afirma o partido.

A Iniciativa Liberal considera que “são cada vez mais descaradas” as intenções de limitar a capacidade da região de diversificar a economia e de “alimentar uma autonomia constantemente de mão estendida para a República”.

O partido considera que a autoridade moral da região “é inexistente” quanto a isto. “Localmente fazemos o mesmo: ao invés de criarmos condições legais, formais e estruturais que permitam o desenvolvimento das empresas, o que se favorece é a política da subsidiodependência. Assim não vamos lá”.