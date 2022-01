Madeira: Iniciativa Liberal estima que combate a práticas ilícitas na contratação pública gere poupança de 1,8 mil milhões de euros

A candidatura da Iniciativa Liberal Madeira estima que o combate a práticas ilícitas na contratação pública possa gerar uma poupança de 1,8 mil milhões de euros anuais.

“A promoção de concorrência saudável e o combate às práticas ilícitas na contratação pública podem gerar poupanças substanciais, de cerca de 1,8 mil milhões de euros por ano, considerando poupanças de 10% do valor contratual (valor quase igual ao défice público de 2016), chegando a 4,5 mil milhões por ano, se se assumirem poupanças de 25% do valor contratual”, disse o cabeça de lista da Iniciativa Liberal Madeira, às legislativas, Duarte Gouveia.

Duarte Gouveia sublinhou que a corrupção e as práticas restritivas da concorrência, como o conluio, “introduzem distorções no funcionamento do mercado, que, quando ocorrem na contratação pública, lesam gravemente o Estado, prejudicando assim os contribuintes e afetando a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos”.

A Iniciativa Liberal refere que dos casos de corrupção identificados, “são poucos os que chegam às barras dos tribunais” e que dos que chegam “apenas uma ínfima parte produz condenações, transmitindo à sociedade o sentimento de que reina a impunidade, minando a confiança dos cidadãos no Estado e, consequentemente, enfraquecendo a democracia”.

O partido considera que entre os motivos para isso acontecer estão “a lentidão da nossa Justiça”, e também “a dificuldade em constituir objetos de prova sustentáveis em tribunal, dado o carácter sofisticado e invisível das práticas corruptivas”.

Duarte Gouveia referiu que a Iniciativa Liberal assume o compromisso de tudo fazer no combate à corrupção, “propondo mecanismos que aperfeiçoem o sistema, simplifiquem as metodologias e proporcionem uma justiça mais rápida e eficiente”.