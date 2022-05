Madeira: ISAL promove workshops de línguas estrangeiras no âmbito da Semana das Línguas

O Departamento de Línguas do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) vai celebrar a diversidade linguística europeia na Semana das Línguas, que vai decorrer nos dias 2, 3, 4 e 5 de maio, através da dinamização de workshops de italiano, albanês, checo e ucraniano, no âmbito da Semana das Línguas.

Esta iniciativa destina-se aos alunos de Turismo do ISAL, com o intuito de motivá-los para a aprendizagem de línguas estrangeiras e, sobretudo, valorizar a riqueza linguística da Europa, reforçando a importância da sua preservação.

Os workshops de línguas estrangeiras serão dinamizados de 2 a 4 de maio por estudantes europeus que se encontram a estudar no ISAL este semestre, ao abrigo do programa Erasmus+.

No dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, o auditório do ISAL vai acolher a conferência “O Valor da Língua Portuguesa”, que conta com a presença da docente e investigadora Teresa da Costa como palestrante convidada.

Teresa da Costa é doutorada em Linguística Portuguesa, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em Linguística e Didática do Português pela mesma instituição e licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, pela Universidade da Madeira. Atualmente, é professora auxiliar convidada na Faculdade de Artes e Humanidades, na Universidade da Madeira.

Entre 2011 e 2019, foi docente no ISAL, tendo a seu cargo a unidade curricular de Língua e Cultura Portuguesa. A sua investigação, desenvolvida no domínio da Linguística Portuguesa, tem incidido em duas áreas principais: a aquisição da língua e a linguística educacional, nomeadamente no desenvolvimento da consciência linguística e de competências de escrita.

A diretora do Departamento de Línguas, Leonilde Olim, reforça a importância de iniciativas como esta, que conscientizam a comunidade para a necessidade de aprenderem línguas estrangeiras, pois “há claras vantagens no mundo laboral e desenvolvimento profissional, na criação de oportunidades e no desenvolvimento de competências comunicativas”.

A sessão de abertura desta Semana das Línguas, que acontece no dia 2 de maio, assim como a sessão de abertura da Conferência, no dia 5, vão contar com a presença da Vice-Diretora Geral do ISAL, Sancha de Campanella.