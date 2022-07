Madeira: JPP alerta que atos médicos em lista de espera quase duplicaram desde 2015

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa chamou a atenção para o facto de, durante a governação do atual Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, os atos médicos em lista de espera passaram de 66 mil para 118 mil na Região Autónoma da Madeira.

Na sequência do debate mensal com o Governo Regional da Madeira sobre o “Estado da Região”, ocorrido esta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), Élvio Sousa disse ser “um flagelo” a situação das listas de espera na região, lembrando que Miguel Albuquerque prometeu em 2015 reduzir os prazos de espera.

“A sua herança é mais de 86% de inscrições de atos médicos em lista de espera”, exclamou o líder parlamentar do JPP, dirigindo-se ao chefe do executivo regional.

Em resposta, Miguel Albuquerque afirmou que o Governo Regional pediu à Câmara de Santa Cruz (autarquia sob tutela do JPP) “os documentos relativos a contratos de acessória jurídica de quase 1 milhão e meio de euros e há três meses que não dão resposta”. O objetivo é verificar “onde estão a ser aplicadas as receitas da taxa turística”, taxas essas que o governante diz serem “ilegais e inconstitucionais”, lembrando ainda que as outras autarquias ja devolveram o dinheiro dessa taxa.

Élvio Sousa, por seu turno respondeu que Miguel Albuquerque ainda nao fez queixa, considerando ainda que a atitude “de ameaça” perante a Câmara de Santa Cruz do governante é comparável a um regime soviético ou de Maduro na Venezuela.