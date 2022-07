Madeira: JPP condena “silêncio” do Governo Regional sobre situação dos trabalhadores da ARM

Os trabalhadores da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) têm expressado revolta, exigindo o fim da discriminação nos horários de trabalho, nos salários e no valor do subsídio de refeição.

Foi neste sentido que o JPP reuniu com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro, Sul e Regiões Autónomas, criticando o “silêncio” por parte Governo Regional nesta questão.

O JPP comprometeu-se a trazer as reinvindicações destes trabalhadores a debate, na próxima sessão legislativa, na Assembleia Legislativa da Madeira, lamentando, no entanto, a “falta de resposta às solicitações de reunião para resolução dos assuntos pendentes”.

Na reunião com o JPP, o sindicato evidenciou as “más condições de trabalho, a falta de atualização da remuneração dos trabalhadores da empresa que não corresponde à da função pública, o horário de trabalho superior ao da função pública, a não valorização dos fatores de risco e penosidade dos trabalhadores e descriminações salariais”, refere o JPP em comunicado.