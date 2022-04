Madeira: JPP protesta contra “esbanjamento” de 45 milhões de euros no Projeto das Algas no Porto Santo

O JPP manifestou o seu “profundo protesto por mais uma posição de esbanjamento de dinheiros públicos por parte do Governo Regional” no projeto da Fábrica das Algas, no Porto Santo. Para Rafael Nunes, o projeto ilustra uma falta de planeamento por parte do executivo madeirense, sem um estudo devido do retorno económico, mas que, apesar disso, “apostou milhões e milhões de euros dos contribuintes sem qualquer garantia”.

“Não podemos permitir que este Governo Regional continue a brincar com o dinheiro dos madeirenses, brincadeiras milionárias em projetos completamente desgovernados e sem que ninguém assuma responsabilidades”, vincou Rafael Nunes, porta voz da iniciativa realizada esta manhã, dia 18 de abril, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O vice-presidente do grupo parlamentar do JPP criticou a “intenção do Governo Regional, através da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), de abandonar este projeto e ceder as instalações a privados, de acordo com declarações tornadas públicas pelo presidente da EEM”, referiu o deputado, afirmando que está é “mais uma situação que demonstra o total desrespeito e sentido de irresponsabilidade por quem gere fundos públicos”.

“O JPP foi o partido que mais vezes insistiu neste assunto, que mais vezes questionou o Governo Regional e que mais vezes denunciou a má gestão dos fundos públicos neste projeto”, vincou o vice-presidente do grupo parlamentar do JPP, devido ao facto de, desde 2010, ser um projeto que “nunca teve qualquer retorno para a Madeira”, apesar de ser considerado “inovador e apelidado do ex-libris na produção de energia verde”.

“Foram 12 anos e mais de 45 milhões de euros, foram dois Presidentes do Governo Regional, dois vice-presidentes e diversos secretários regionais, todos eles foram acérrimos defensores deste projeto, mas que, para a população da Madeira e do Porto Santo, apenas se refletiu numa enorme fatura para pagar”, acusou, indagando “quem é que será responsabilizado por mais este arrombo no dinheiro dos contribuintes”.

O partido considera que, desde 2015, o Governo Regional “tem mentido descaradamente a todos os madeirenses”, na medida em que foi prometido em 2015 pelo então secretário regional da Economia, Eduardo Jesus, que em 2017 haveria retorno efetivo do projeto. “A verdade é que 2017 já passou e nada foi feito”, afirmou o deputado, lembrando também que, em 2019, Pedro Calado disse na Assembleia da Madeira que o projeto das Algas estava em desenvolvimento e que iria dar retorno em 13 anos, tendo-se iniciado, inclusive, as exportações da Fábrica.

“Nem uma gota de biocombustível foi produzido naquela unidade fabril de tal forma que a própria EEM decidiu deixar e abandonar o projeto”, considerou o deputado, acrescentando que “ninguém no Governo Regional teve a coragem de vir a público denunciar esta situação, assumindo este erro, dar a devida razão ao JPP e dizer que, realmente, este é um completo falhanço, um absurdo falhanço, e que alguém terá de ser responsabilizado”.

O insucesso deste projeto torna-se mais grave tendo em conta o contexto social da Região Autónoma da Madeira, onde existem “claras carências ao nível da saúde, numa região que ostenta a bandeira da maior taxa de risco de pobreza a nível nacional, numa região que tem uma taxa absurda de IVA e tem valores absurdos de combustível”, mas mesmo assim “o Governo Regional dá-se a ao luxo de brincar com milhões e milhões de euros dos contribuintes madeirenses”, lamenta Rafael Nunes.

O deputado lembrou, neste contexto, o projeto da Marina do Lugar de Baixo, afirmando que ambos “não têm qualquer tipo de utilidade”, recusando-se a aceitar “que sejam os contribuintes a pagar este novo elefante branco”.

O JPP “exige que o Governo justifique, publicamente, quem é que vai pagar este absurdo de 45 milhões de euros? De que forma é que vai responsabilizar aqueles que foram os causadores deste despesismo público e de que forma é que irá justificar estes 45 milhões que são, agora, vergonhosamente deitados para o lixo?”, indagou-se o Vice-presidente do grupo parlamentar do JPP.