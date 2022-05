Madeira: JPP quer que taxa do IVA reduza para valores pré-PAEF

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), uma proposta de iniciativa legislativa que visa a redução do IVA para valores pré-Programa de Ajustamento Económico e Financeiro.

Na reunião plenária de 4 de maio, Élvio Sousa lembrou que o IVA na Madeira é o mais elevado das regiões ultraperiféricas. “Para um executivo regional que defende um sistema fiscal proprio, ter a mais alta taxa de IVA das regiões autônomas e das regiões ultraperiféricas é a maior contradição entre a pretensão e a prática”, acusou.

O parlamentar lembrou que não é apenas o JPP que profere esta possibilidade, referindo a ACIF, a Ordem dos Economistas, e os próprios empresarios, entidades que “ja alertaram para necessidade de o Governo Regional da Madeira responder com medidas assertivas face à conjuntura atual”, tendo essas entidades proposto o alívio das taxas do IVA.

Face a este contexto, “urge tomar medidas concretas visando repensar a política fiscal”, apelou Élvio Sousa, lembrando que a redução das taxas do IVA “terá reflexos diretos no custo dos bens e serviços, nomeadamente ao nível da fatura energética e dos combustíveis, que atualmente são taxados a 22%”, bem como no preço das compras. “Está na hora de diminuir a taxa geral do IVA para o consumidor não sentir tanto o aumento dos preços dos bens”, voltou a urgir o deputado.

Élvio Sousa criticou ainda o discurso do PSD/CDS, partidos que afirmam que a redução da taxa levaria a perda de receita fiscal, argumentando que “de uma forma geral a baixa fiscal não significa automaticamente uma perda de receita na medida em que o IVA é um imposto de repercussão e o equilíbrio da receita seria atenuado pela via do consumo”.

Admitindo que “estamos numa conjuntura difícil”, uma solução passaria também pela redução das próprias despesas públicas, considera Élvio Sousa.

“O PSD tem que largar o estigma do ‘orgulhosamente sós’ e abraçar outras medidas no tempo oportuno”, afirmou, argumentando que o PSD e o CDS “têm que baixar as despesas, cortar nas gorduras e custos”, nomeadamente com a redução de cargos governamentais e pela redução do setor público empresarial às areas estratégicas.

Contudo, “o que tem acontecido tem sido o oposto: há um aumento de cargos de nomeação, viagens luxuosas a Miami, acessorias a torto e a direito, e não se fala em cortar as despesas do governo”, criticou o líder parlamentar do JPP, concluindo com um apelo à maioria parlamentar “em ponderar e dar esse sinal claro à população”.