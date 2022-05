Madeira: JPP questiona Governo Regional sobre futuro dos 45 trabalhadores da Fábrica de Algas

O JPP esteve esta segunda-feira no Porto Santo, onde visitou o local onde está implementada a Fabrica de Algas. Nesse sentido, o vice-presidente do grupo parlamentar, Rafael Nunes, vincou que há 45 trabalhadores “que não fazem ideia do que será o seu futuro a partir do mês de setembro”.

Rafael Nunes salientou a “revolta e o protesto da população que continua à espera que o Governo Regional venha a público esclarecer o porquê de 14 anos depois, ter tomado a decisão de abandonar este projeto”.

“Os Porto-santenses exigem saber o que vai acontecer a estes 45 trabalhadores bem como às dezenas de famílias que dependem desta Fábrica e que, neste momento, não sabem de absolutamente nada e vivem momentos de angústia e de apreensão quanto ao futuro”, reforçou.

Rafael Nunes vincou que a situação é “lamentável”, e criticou “a cobardia política do Governo Regional que não dá a cara para esclarecer o que aconteceu e como é que se resolverá a situação destes trabalhadores”.

“É de lamentar a inércia do deputado do PSD, eleito pelo Porto Santo, que nada refere ao povo desta Ilha, que nada refere aos seus conterrâneos e que prefere acompanhar o silêncio cúmplice do seu Governo Regional”, destacou o vice-presidente do grupo parlamentar do JPP.

Rafael Nunes aponta ainda que o valor em causa neste projeto daria para pagar mais de 10% do Novo Hospital da Madeira ou pagar um Ferry, entre a Madeira, o Porto Santo e o Continente Português, durante 15 anos.

“É de lamentar, de facto, que ninguém esclareça os contribuintes sobre quem irá pagar este investimento de 45 milhões de euros. Esta é uma completa irresponsabilidade de quem gere fundos públicos e é necessário reforçar o desafio ao Governo Regional para vir a público esclarecer a população sobre quem será responsabilizado por mais este negócio ruinoso para a Região”, reforçou.