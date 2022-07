Madeira: Mais de 300 famílias já beneficiaram do Programa +Visão Crianças e Jovens

Durante os primeiros três meses de funcionamento do Programa “+Visão Crianças e Jovens”, implementado a 24 de fevereiro deste ano, 323 crianças e jovens madeirenses beneficiaram desta medida, o que representou um apoio de 48,5 mil euros, durante este período, na aquisição de óculos graduados.

O Programa “+Visão Crianças e Jovens”, dinamizado pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), permite às famílias usufruir do apoio de 150 euros na aquisição de óculos graduados (aros e lentes graduadas), com prescrição médica, para crianças e jovens entre os zero e os 14 anos.

O Presidente do Conselho Diretivo do IASAÚDE, Bruno Freitas, explica que “são as crianças entre os oito e os doze anos que mais têm beneficiado deste apoio, representando 46,7% do total de beneficiários, sendo 68,6% do apoio para a aquisição de lentes graduadas, 31,2% para a compra de aros e 0,2% para lentes bifocais”.

Esta medida surge como reforço no apoio às famílias madeirenses, com o objetivo de reduzir as despesas das famílias em pagamentos diretos em saúde, regulando e alargando benefícios adicionais neste sector.

“Esta é uma boa ajuda, o João Lucas tem 13 anos, já usava óculos, mas estava na altura de comprar outros, o apoio serviu para comprar as lentes e uns aros novos”, afirma Lídia Reis, mãe de um jovem beneficiário do Programa “+Visão Crianças e Jovens”.

Por sua vez, Cristina Ferreira, colaboradora de um dos 13 prestadores aderentes ao Programa +Visão Crianças e Jovens, revela que “os clientes estão bastante satisfeitos pela ajuda e o procedimento é simples, às vezes um apoio exige muitos documentos, mas neste caso basta a receita, a declaração de inscrição no Centro de Saúde e o resto é tratado aqui na óptica.”

O Programa conta com 13 ópticas aderentes, a lista pode ser consultada no site institucional do IASAÚDE: www.iasaude.pt.