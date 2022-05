Madeira: MEO Sons do Mar com Mariza, Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco

O Festival sons do Mar, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, a MEO e a Pev Entertainment, regressa ao Parque de Santa Catarina, a 9 e 10 de setembro, após dois anos de interregno, com a presença de Mariza, Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco.

O Presidente do Município agradeceu à Altice por esta parceria, “na dinamização da cidade e na diversificação da oferta de eventos”.

Pedro Calado “agarrou” no slogan da MEO: “ligar as pessoas à vida”, para acrescentar que, também, “é preciso dar vida às pessoas, dar vida à cidade, aos comerciantes, aos empresários”, razões que sustentam o envolvimento de todos, numa altura em que a sociedade procura regressar à normalidade.

Os bilhetes do festival MEO Sons do Mar podem ser adquiridos na FNAC do Madeira Shopping, lojas MEO e na Ticketline, com um custo de dez euros para o primeiro dia do espetáculo, e 15 euros para a segunda noite do Festival.