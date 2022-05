Madeira: Número de processos de falência, insolvência e recuperação de empresas aumentou 34,1% em 2021

O número de processos de falência, insolvência e recuperação de empresas entrados nos tribunais judiciais de 1.ª instância da Comarca da Madeira aumentou 34,1% na Madeira no quarto trimestre de 2021 face ao trimestre anterior, passando de 41 para 55 processos, revelam dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) apurados junto à Direção Geral de Política de Justiça (DGPJ). Contudo, em termos homólogos, o valor manteve-se inalterado.

“No 4.º trimestre de 2021, contabilizaram-se 47 processos findos, 43 (91,5%) dos quais terminaram em falência ou insolvência. Este número de falências/insolvências foi superior ao do trimestre anterior (38) e igual ao trimestre homólogo (43)”, refere a DREM.

Quanto ao tipo de pessoa envolvida nas falências/insolvências decretadas, houve mais pessoas singulares no total dos processos do que pessoas coletivas (76,7% do valor total). Deste modo, das 43 falências/insolvências decretadas neste trimestre, 33 foram de pessoas singulares e 10 de pessoas coletivas.

A DREM afirma que este resultado vai de acordo com a tendência habitual, sendo que a autoridade regional apenas registou uma exceção no segundo trimestre de 2020, altura em que o número de falências/insolvências decretadas de pessoas coletivas foi superior ao de pessoas singulares.

A DREM revela ainda que o número anual de processos entrados em 2021 foi o mais baixo desde 2015, ano em que a autoridade regional deu início a esta série estatística. Face ao ano anterior, os processos entrados diminuíram em 2,5% e 36,4% face a 2019. O número de processos findos aumentou 13% face a 2020 e diminuiu face a 2019 (menos 34,1%)

Deste modo, o número de processos findos superou o número dos processos entrados, o que se traduziu numa redução dos processos pendentes em 28,3% (e mais 10,0% que em 2019).

Quanto aos processos de falência/insolvência decretada, entre 2020 e 2021 houve um aumento na ordem dos 16,3%. Comparando com 2019, deu-se uma descida de menos 32,1%. Como habitual, o peso das pessoas singulares no total dos processos (76,9%) foi superior ao das pessoas coletivas (23,1%). No entanto, o peso das pessoas singulares voltou a ganhar maior expressão neste ano, se se comparar com o valor alcançado no ano anterior da série (60,0%).

“Na informação solicitada à DGPJ pela DREM, relativa ao escalão de valor dos processos com falência/insolvência decretada, constata-se que o escalão de “Até 4.999 euros” apresentou a maior proporção no total de processos (33,9%), seguido do escalão “Entre 5 mil euros e 9.999 euros”, com 29,6%. Os outros dois escalões, “Entre 10 mil euros e 49.999 euros” e o de “50 mil euros ou mais”, foram os menos representativos, equivalendo no conjunto a 36,6% da globalidade dos processos em referência. Face a 2020, registaram-se alterações ao nível da expressão dos quatro escalões de valor em análise, ano no qual a primazia foi do escalão “Entre 5 mil euros e 9.999 euros”, com 38,8%. Em 2019, o escalão dominante foi o de “Entre 10 mil e 49.999 euros”, cujo peso no total foi de 33,2%”, revela ainda a DREM.

A entidade informa ainda que, das pessoas coletivas de direito privado envolvida nos processos com insolvência decretada no ano de 2021, verifica-se que 44,2% correspondiam à categoria do alojamento, restauração e similares e 23,3% ao comércio por grosso, retalho e reparação de veículos.