Madeira: OE2022 vai beneficiar famílias e empresas, vinca PS

Miguel Iglésias, deputado do PS-Madeira à Assembleia da República afirmou que as medidas contempladas no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) irão ser vantajosas não só as famílias, mas também as empresas, afirmando que as medidas terão também impacto na Região Autónoma da Madeira.

Miguel Iglésias referiu, em conferência de imprensa, que o OE2022 é de especial importância num cenário de crise económica internacional, agravada pela guerra na Ucrânia, mas também, a nível nacional, para a preparação do país para um período de crescimento económico.

O deputado socialista em São Bento destacou as medidas sociais estipuladas neste OE, nomeadamente o aumento extraordinário das pensões, com efeitos retroativos a 1 de janeiro, medida que diz beneficiar perto de dois milhões de pessoas (pensionistas que ganham até 1.108 euros).

No que diz respeito ao IRS, o parlamentar salientou o desdobramento dos escalões de IRS (são acrescentados dois escalões), o qual irá beneficiar cerca de um milhão e meio de famílias, garantiu., exemplificando que, para um casal com dois filhos, esta medida representa um desagravamento fiscal em relação a 2021 entre 150 a 550 euros. Ainda no IRS, Miguel Iglésias destaca o prolongamento do IRS jovem para 5 anos, o qual abrange ainda trabalhadores independentes.

No que diz respeito ao apoio às empresas, o socialista deu conta do fim do Pagamento Especial por Conta, que diz ser um “malfadado imposto criado ainda no tempo do Governo de Durão Barroso”.

O deputado salientou ainda a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) de 23% para 13%: “Estamos a falar de uma medida que irá atenuar o crescimento dos preços dos combustíveis, no caso do gasóleo mais de 50% e no caso da gasolina mais de 70%”, sustentou, acrescentando que tal medida terá “um efeito muito significativo nos próximos meses para ajudar as famílias a amortecer esta crise que vivemos com o aumento dos preços de todos os bens e produtos”.

“Este Orçamento do Estado irá fazer um esforço muito significativo para ajudar não só as famílias, mas também as empresas com um suplemento de mais de mil milhões de euros, tendo em conta este conflito que vivemos na Ucrânia”, referiu, frisando que, acima de tudo, o OE2022 vai beneficiar os mais idosos, os trabalhadores por conta de outrem, os jovens e os empresários.

Miguel Iglésias referiu ainda a contemplação, neste OE, de medidas de apoio aos emigrantes portugueses, onde consta um reforço de 15 milhões de euros para reestruturar e modernizar a rede consular: “Os nossos emigrantes queixam-se muitas vezes da morosidade dos processos e da enorme burocracia que têm de enfrentar nos diferentes países onde há consulado de Portugal e, portanto, vai haver um reforço muito significativo para modernizar e digitalizar todos os procedimentos consulares”, disse.