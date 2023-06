Madeira: PAN considera que transportes públicos gratuitos são imperativo social, ambiental e económico

O PAN Madeira defendeu a cobertura do território por uma “moderna e segura” rede de transportes públicos gratuitos e uma “melhoria substancial” da “qualidade, do conforto, da diminuição dos tempos de viagem, do aumento da segurança, da frequência e da capacidade da oferta de transporte para podermos quebrar o ciclo de isolamento das populações rurais”.

20 Junho 2023, 08h31