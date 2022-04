Madeira: PAN contra continuação do uso de máscaras nas escolas

O PAN Madeira está contra a continuação do uso de máscaras nas escolas, e refere que dado ao elevado número de vacinação completa na Região, esta obrigatoriedade “apenas prejudica as aprendizagens das nossas crianças e jovens, pois só vem limitar a interação entre pares e entre a relação professor/aluno”.

O partido realça que segundo a Comissão Nacional de Saúde (CNS) esta medida na comunidade educativa “não tem uma dimensão que assim justifique”.

“Já passaram dois anos letivos em que as nossas crianças e jovens são privadas de liberdades individuais para acederem a um ensino que lhes é de direito. Todos precisamos de ler o rosto dos outros em busca de pistas de segurança”, vinca o PAN Madeira em nota de imprensa.

“Se nos adultos este mecanismo é um pouco mais sofisticado, nas crianças é ainda imaturo por isso precisam de mais informação para serem capazes de recolher essas pistas. As carências nas aprendizagens já são um dado adquirido nas crianças, a incapacidade de leitura dos rostos implica perda de competências sociais e de outras como a empatia, criatividade e principalmente a vontade de aprender”, salienta ainda.

O PAN Madeira frisa que os professores denunciam dificuldades crescentes de relacionamento, problemas de desenvolvimento na fala e uma imensidade de consequências que estes “anos de privação” irão deixar, bem como problemas de personalidade e desenvolvimento, aquisição ao nível psicomotor e social, que “irão deixar certamente efeitos irreversíveis”.

O partido realça que Portugal tem, em comparação, com outros países europeus, medidas bastante restritivas, e a Madeira muito mais, com mais tempo de escolas fechadas, critérios mais amplos de obrigatoriedade de uso de máscaras e mais tempo de uso ininterrupto de máscaras.

“Vários estudos apontam para os efeitos adversos do uso prolongado de máscara e, neste contexto, podemos salientar a fadiga, maior dificuldade em concentração e ansiedade”, refere, acrescentando que “o impacto na saúde mental é também inegável”.

O PAN Madeira, considera que “os benefícios do uso de máscara devem ser medidos em relação aos potenciais danos”, e que “há falta de estudos prospetivos de alta qualidade sobre a eficácia do uso de máscaras em crianças”.

“Em virtude de nem o Presidente do Governo nem o Secretário Regional da Educação agendarem a reunião solicitada pelo PAN em dezembro, nem o Secretário Regional da Saúde efetivar a reunião já várias vezes agendada e reagendada, solicita o PAN Madeira publicamente que o Governo Regional tome as medidas enérgicas necessárias para sanar, na maior brevidade, a obrigatoriedade de utilização de máscara nas escolas da Região Autónoma da Madeira”, frisa.

Na nota de imprensa questionam “até que ponto vale a pena prejudicar as nossas crianças e jovens por teimosia dos nossos decisores”.

Por fim, pedem que se termine com a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas e apelam ao Governo Regional “que, tanto se gaba de ser pioneiro em medidas anticovid, que seja pioneiro em abolir as máscaras nas nossas escolas”.