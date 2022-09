Madeira: Parceria entre Governo Regional e as Irmãs Hospitaleiras no Internamento na Pedopsiquiatria apoiou 889 crianças e jovens

Em 2021, o Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), comparticipou o funcionamento da Unidade de Pedopsiquiatria de São Rafael (UPSR) em cerca de 243 mil euros. Um apoio que surge no âmbito do acordo de cooperação existente, desde 2011, entre o Governo Regional e o Instituto das Irmãs Hospitaleiras – Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família (CRPSF), que permitiu o apoio a 889 crianças e jovens.

Segundo dados do relatório do movimento assistencial apresentados pela UPSR, ao longo de 2021 foram internadas/reinternadas nesta unidade 135 crianças e jovens, com uma média de idades que ronda os 15 anos. Desde a abertura da UPSR, em setembro de 2011 e até dezembro de 2021, já foram assistidas em regime de internamento/reinternamento 889 crianças e jovens da RAM.

O Governo Regional da Madeira afirma, assim, o compromisso na promoção da saúde mental na RAM, através da prestação de cuidados e assistência de qualidade, ao mesmo tempo que disponibiliza uma resposta diferenciada aos doentes agudos na área da psiquiatria da infância e adolescência.

De destacar que a UPSR é uma das quatro unidades de internamento em pedopsiquiatria existentes em todo o país e conta com uma lotação de dez camas.