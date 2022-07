Madeira: pescadores já se podem candidatar a ajudas financeiras para combustível

Os pescadores profissionais já se podem candidatar às ajudas financeiras que são concedidas pela Secretaria Regional de Mar e Pescas, para embarcações movidas a gasolina.

“É a primeira vez que as embarcações de pesca que utilizam este tipo de combustível na atividade piscatória têm consagrado um apoio financeiro, ao contrário do que sucede com as embarcações a gasóleo, que há vários anos pagam pelo gasóleo um preço muito inferior ao comum dos cidadãos e recebem ainda um acréscimo de 10 cêntimos/litro do Orçamento da Região”, diz a Secretaria Regional.

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, refere que fica assim cumprido um dos compromissos assumido perante os pescadores e armadores.

As candidaturas a este apoio podem ser feitas através da plataforma “Simplifica” do Governo Regional. “Este apoio vem compensar despesas efetuadas em 2021”, diz Teófilo Cunha.

Estarão disponíveis cerca de 30 mil euros, que serão suportados pelo Orçamento Regional.

Outra das reivindicações do sector estava relacionada com o aumento dos custos dos combustíveis e da energia, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

“A União Europeia permitiu à região que pudesse alocar verbas de outras áreas que não estivessem a ser utilizadas no apoio ao setor das pescas. Esse trabalho foi feito por nós, foi concedido a Portugal um valor para ser distribuído por armadores e empresas, desse valor a região receberá 405 mil euros para compensar os custos dos primeiros seis meses deste ano. O nosso trabalho está feito, estamos apenas à espera que Lisboa abra o aviso que permite a apresentação das candidaturas”, explica o secretário regional do Mar e Pescas.